Автомобиль сбил корову на платном участке трассы М-4 «Дон»

Корова попала под колеса автомобиля в Ростовской области. Авария произошла на платном участке федеральной трассы М-4 «Дон». Об этом пишет сайт rostovgazeta.ru со ссылкой на Тelegram-канал «Ростовская телега».

По информации очевидцев, ДТП случилось в вечернее время. Водитель поздно заметил животное, стоявшее посреди проезжей части, и не успел остановить транспортное средство.

На большой скорости машина протаранила корову. О судьбе парнокопытного неизвестно. Автомобиль, вероятно, получил серьезные механические повреждения. Официальные ведомства региона не комментировали происшествие.