Автомобиль разорвало пополам в аварии на трассе в Челябинской области

На трассе в Челябинской области произошла авария, в результате которой легковушку разорвало пополам. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на Южноуральский Росавтодор.

По предварительной информации, две легковушки столкнулись на трассе под Копейском. От удара одну из машин разорвало пополам.

В аварии пострадал один человек, проводится проверка.