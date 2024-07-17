Автомобиль провалился в дорожную яму на оживленном перекрестке Челябинска

Легковая машина оказалась в плену дорожной ямы на оживленном перекрестке Челябинска. Об этом сообщило Ura.ru.

Происшествие случилось на пересечении проспектов Свердловского и Победы. В асфальте образовалась дыра, которую водители были вынуждены объезжать.

Однако один автомобилист не успел среагировать на препятствие, из-за чего транспортное средство угодило во впадину. Ремонтники уже прибыли на место.

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