Автомобиль провалился в дорожную яму на оживленном перекрестке Челябинска
Легковая машина оказалась в плену дорожной ямы на оживленном перекрестке Челябинска. Об этом сообщило Ura.ru.
Происшествие случилось на пересечении проспектов Свердловского и Победы. В асфальте образовалась дыра, которую водители были вынуждены объезжать.
Однако один автомобилист не успел среагировать на препятствие, из-за чего транспортное средство угодило во впадину. Ремонтники уже прибыли на место.
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