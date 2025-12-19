Автомобиль Lexus сбил пожилую женщину и ее внучку на «зебре» в Тюмени

Водитель автомобиля Lexus сбил 72-летнюю женщину и ее девятилетнюю внучку, которые пересекали проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу в Тюмени. Дорожное происшествие случилось на улице Дружбы. Об этом сайту URA.RU сообщили представители региональной Госавтоинспекции.
По информации ведомства, виновником аварии стал 62-летний автомобилист. Пострадавших доставили в медицинское учреждение. Данные об их состоянии уточняются. Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте