Автомобиль Lada Priora загорелся в Краснооктябрьском районе Волгограда

Утром 10 апреля в Краснооктябрьском районе Волгограда загорелся автомобиль Lada Priora. Об этом сообщил сайт novostivolgograda.ru со ссылкой на местное управление МЧС.

Пожар произошел на улице Хользунова — огонь распространился на площадь три квадратных метра. Пожарные оперативно справились с возгорание, никто не пострадал.

Предполагаемой причиной ЧП стало короткое замыкание проводки в автомобиле.

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