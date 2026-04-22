Автомобиль Hyundai Solaris вылетел с трассы М-7 в Нижегородской области

На 556-м километре трассы М-7 в Воротынском муниципальном округе Нижегородской области автомобиль Hyundai Solaris вылетел с дороги. Об этом сообщило ИА «Время Н» .

По информации корреспондента, причиной ДТП стало то, что водитель не справился с управлением на покрытой мокрым снегом дороге. Метель в округе не прекращается уже вторые сутки. Хотя машина была на зимней резине, выбранная скорость оказалась неправильной, что и привело к аварии.

Автомобиль оказался в воде на обочине. Водитель сумел самостоятельно выбраться из машины.