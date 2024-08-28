Автомобиль экс-депутата Рашкина попал в ДТП с лосем

Адвокат Лазарев: экс-депутата не было на месте ДТП с лосем в Саратовской области

Машина бывшего депутата Госдумы Валерия Рашкина попала в ДТП с лосем. Это произошло утром 23 августа на дороге между селами Широкое и Большая Каменка, сообщил телеканал РЕН ТВ .

«Столкновение произошло с автомобилем Lada Largus, в котором экс-депутат в 2021 году вез разделанную тушу лося», — отметил источник издания.

Адвокат бывшего депутата Константин Лазарев заявил РИА «Новости», на месте ДТП с лосем экс-депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина не было. В это время он находился в другом регионе.

По данным комитета охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области, за рулем Lada Largus, принадлежащего Саратовскому отделению партии КПРФ, находился 26-летний водитель.

Уточняется, что в результате ДТП лось погиб. Ущерб, причиненный животному миру, составил 80 тысяч рублей.

В 2022 году Рашкин получил условный срок за незаконную охоту и убийство лося в Саратовской области. Правоохранители нашли в багажнике депутата тушу лося осенью 2021 года, писали «Известия». Сперва он пытался всех убедить, что обнаружил животное уже мертвым.