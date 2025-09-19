Автокран перевернулся на стройке около школы на западе Москвы

У строительной площадки в Москве у здания школы на улице Большая Очаковская опрокинулся автокран. Кадры с места ЧП оказались в распоряжении 360.ru.

На них видно, что специализированная машина лежит на боку. Информации о пострадавших пока не поступило. Другие подробности о ЧП неизвестны.

Ранее бетономешалка перевернулась на проспекте Генерала Дорохова в столице. Кадры с места происшествия тоже оказались в распоряжении 360.ru. На видео попал момент, где очевидцы попробовали самостоятельно помочь водителю выйти из машины. Также они оперативно позвонили спасателям.

Всего в бетономешалке были два человека, один из них получил множественные переломы.