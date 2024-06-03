Автофургон сбил женщину в Челябинске

Женщина попала под колеса автофургона в Челябинске около дома 43 по улице Энгельса. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу городской Госавтоинспекции.

По предварительным данным, молодой человек за рулем Peugeot Boxer при движении задним ходом не заметил женщину и сбил ее. Она получила различные травмы.

По камерам видно, что женщина-пешеход смотрела в экран телефона и увидела движущийся на нее автомобиль в последний момент.