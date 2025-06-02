Автодорогу в Курской области расчистили после обрушения железнодорожного путепровода

Железнодорожники закончили расчистку участка автомобильной дороги после обрушения железнодорожного путепровода на перегоне Остапово — Михайловский Рудник в Курской области. Об этом сообщила пресс-служба МЖД.

Всего за время восстановительных работ убрали свыше более 100 тонн металлических и железобетонных конструкций поврежденного искусственного сооружения. В работах задействовали два восстановительных поезда, 10 единиц тяжелой техники и более 100 железнодорожников. Теперь специалисты смогут приступить к восстановлению автомобильного полотна.

В МЖД отметили, что в соответствии с обращением региональных органов власти, путепровод восстановят в прежних габаритах для проезда автотранспорта.

На период его возведения движение грузовых поездов организуют альтернативным маршрутом, чтобы сохранить объемы перевозок, обеспечить вывоз и доставку продукции местных предприятий.

Ранее появились кадры первых минут после обрушения моста под Курском, писали «Известия».