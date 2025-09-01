Автодорогу в Красноярском крае подтопило из-за прорыва дамбы

В районе села Огоньки в Балахтинском районе Красноярского края прорвало дамбу, в результате поднялся уровень воды. Об этом сообщила пресс-служба ГАИ по региону.

Из-за ЧП подтопило дорогу в сторону села. Ведомство обратило внимание, что ограничения на федеральной трассе Р-257 «Сибирь» не вводились.

В ГАИ попросили местных автомобилистов отложить поездки и по возможности остаться дома, так как на участке дороги работает спецтехника.

Ранее из-за паводка подтопило территорию аэропорта в якутском поселке Зырянка. Вода залила порядка 45% взлетно-посадочной полосы, поэтому рейсы до населенного пункта начали выполнять на вертолете Ми-8.