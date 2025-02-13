Автобус врезался в здание после ДТП с трактором в Петербурге
Дорожная авария с участием общественного транспорта произошла в Петроградском районе Петербурга. Подробности сообщил «Питер ТВ» со ссылкой на ГУ МВД РФ по региону.
Согласно данным ведомства, в районе перекрестка Чкаловского проспекта и Гатчинской улицы столкнулись трактор и автобус. После ДТП второго отбросило в стену здания.
Обошлось без пострадавших. Проводится проверка.
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