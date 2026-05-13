Автобус и автомобиль марки TANK стали участниками ДТП на Большом проспекте Петроградской стороны. Об этом телеканалу «Санкт-Петербург» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Согласно предварительной информации, водитель автобуса стал виновником аварии, проигнорировав запрещающий сигнал светофора. За рулем vfibys TANK находился водитель 1980 года рождения.
В результате аварии никто не пострадал. Сейчас правоохранители проводят процессуальную проверку для выяснения всех деталей случившегося.
