Автобус врезался в столб в центре Астаны

Автобус врезался в столб в Астане, пострадали 10 пассажиров

Вечером 2 июня пассажирский автобус врезался в столб на проспекте Республики в Астане. Управление общественного здравоохранения Казахстана объявило о госпитализации 10 пострадавших, сообщил сайт InformBuro .

Во время маневра водитель автобуса не справился с управлением в резался в столб. Сильные повреждения получила передняя часть салона в районе пассажирских дверей.

«По предварительным данным, 10 человек доставлены в различные городские стационары согласно полученным травмам, двое из пострадавших доставлены в Национальный координационный центр экстренной медицины», — сообщила пресс-служба управления общественного здравоохранения.

Из них один человек находится в тяжелом состоянии, врачи проводят ему экстренную операцию. На месте ДТП продолжают работать бригады скорой помощи. Полиция возбудила уголовное дело.

Крупная авария произошла 20 мая в приграничном районе на трассе Алматы — Екатеринбург, сообщили «Известия». Погибли шесть человек.