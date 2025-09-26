Автобус врезался в остановку возле станции «Купчино» в Петербурге

Пассажирский автобус стал участником ДТП во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга. Авария произошла в пятницу, 26 сентября, около 09:00 возле станции метро «Купчино». Об этом сайту Neva.Today сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.
По первичной информации полиции, автобус врезался в остановку общественного транспорта на Балканской площади. Пострадавших удалось избежать.
Сотрудники Госавтоинспекции предварительно установили, что авария могла произойти из-за невнимательности водителя, который мог забыть применить ручной тормоз. Стражи порядка организовали процессуальную проверку по факту случившегося.
