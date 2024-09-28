Автобус воронежского «Факела» столкнулся с грузовиком под Липецком

Футболисты молодежной команды воронежского «Факела» попали в аварию. Их автобус столкнулся с грузовиком, сообщило РИА «Воронеж».

По данным издания, команда возвращалась с гостевого матча с «Балтикой» в Калининграде из Москвы. На трассе под Липецком в автобус врезался КамАЗ.

Спортсмены в ДТП не пострадали. До Воронежа они ехали на другом автобусе. Накануне команда «Факела» обыграла «Балтику» со счетом 1:0.

По словам очевидцев, в аварии погиб один из водителей. Официального подтверждаения этой информации пока не было.

Ранее на трассе Пермь — Екатеринбург в ДТП попала машина с футболистами клуба «Уралец-ТС», в результате погиб 21-летний спортсмен Евгений Ситников. Еще трое получили травмы различной степени тяжести.