Автобус столкнулся с поездом в Курганской области

В городе Шадринск (Курганская область) произошла авария на железнодорожном переезде. Водитель автобуса проигнорировал приближающийся поезд и начал движение через пути. Машинист применил экстренное торможение, но расстояние оказалось слишком малым, и локомотив столкнулся с автобусом. Об этом написал Ura.ru.

Как сообщает Telegram-канал ЮУЖД, инцидент произошел 26 декабря в 17:04 на железнодорожном переезде станции Шадринск. К счастью, никто не пострадал, железнодорожная инфраструктура осталась невредимой.

Движение остальных поездов не было нарушено.

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте