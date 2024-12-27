Автобус столкнулся с поездом в Курганской области

В городе Шадринск (Курганская область) произошла авария на железнодорожном переезде. Водитель автобуса проигнорировал приближающийся поезд и начал движение через пути. Машинист применил экстренное торможение, но расстояние оказалось слишком малым, и локомотив столкнулся с автобусом. Об этом написал Ura.ru.
Как сообщает Telegram-канал ЮУЖД, инцидент произошел 26 декабря в 17:04 на железнодорожном переезде станции Шадринск. К счастью, никто не пострадал, железнодорожная инфраструктура осталась невредимой.
Движение остальных поездов не было нарушено.
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