Автобус столкнулся с иномаркой на трассе в Саратове

В Ленинском районе произошло ДТП с участием автобуса, один человек пострадал. Об этом сообщил сайт телеканала «Саратов 24» со ссылкой на Госавтоинспекцию Саратова.

Авария произошла сегодня утром рядом с новым кладбищем, там столкнулись рейсовый автобус и Volkswagen. В ДТП пострадала пассажирка легковушки, ее доставили в больницу. Обстоятельства аварии выясняются.

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