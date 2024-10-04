Автобус столкнулся с иномаркой на трассе в Саратове

В Ленинском районе произошло ДТП с участием автобуса, один человек пострадал. Об этом сообщил сайт телеканала «Саратов 24» со ссылкой на Госавтоинспекцию Саратова.
Авария произошла сегодня утром рядом с новым кладбищем, там столкнулись рейсовый автобус и Volkswagen. В ДТП пострадала пассажирка легковушки, ее доставили в больницу. Обстоятельства аварии выясняются.
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