Автобус сбил ребенка в центре Москвы
Водитель автобуса наехал на 14-летнего мальчика в Басманном районе Москвы. Об этом сообщил источник 360.ru в экстренных службах города.
Информация о происшествии поступила дежурному в 20:06. Авария произошла на улице Маросейка. В результате ДТП мальчик, предположительно, получил травму головы. Сейчас его везут в больницу.
Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства и причины случившегося. Автомобильное движение в сторону Лубянки временно перекрыто по одной из полос.
Ранее мотоциклист сбил шестилетнего ребенка в столице на Ленинском проспекте. Мальчик попал в реанимацию. Выяснилось, что мотоцикл был без номеров.
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