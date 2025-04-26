Автобус сбил ребенка в центре Москвы

Водитель автобуса наехал на 14-летнего мальчика в Басманном районе Москвы. Об этом сообщил источник 360.ru в экстренных службах города.

Информация о происшествии поступила дежурному в 20:06. Авария произошла на улице Маросейка. В результате ДТП мальчик, предположительно, получил травму головы. Сейчас его везут в больницу.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства и причины случившегося. Автомобильное движение в сторону Лубянки временно перекрыто по одной из полос.

Ранее мотоциклист сбил шестилетнего ребенка в столице на Ленинском проспекте. Мальчик попал в реанимацию. Выяснилось, что мотоцикл был без номеров.