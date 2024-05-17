Автобус сбил мальчика в Ленобласти | 360°

Происшествия 17 мая 2024, 13:01 Автобус сбил мальчика в Ленобласти

Читать 360 в

Семилетний мальчик попал под колеса пассажирского автобуса в Сланцах Ленинградской области. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по городу и области.

По предварительным данным, 40-летний водитель за рулем ПАЗа ехал по улице Ломоносова от улицы Шахтеров. Он не заметил ребенка, который выбежал на дорогу вне зоны пешеходного перехода, и сбил его. Мальчика госпитализировали.

Реклама

Отмечается, что также в результате аварии пострадали два пассажира автобуса.