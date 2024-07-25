Автобус с пассажирами загорелся в Башкирии

В Стерлитамаке загорелся автобус с пассажирами, которые ехал в сторону рынка. Об этом сообщил сайт mkset.ru со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Автобус, который двигался по по маршруту № 35, загорелся рядом с остановкой «Колхозный рынок». Прибывшие на место спасатели ли смогли потушить огонь.

В пожаре никто не пострадал, его причины устанавливают.