Автобус с пассажирами загорелся в Башкирии
В Стерлитамаке загорелся автобус с пассажирами, которые ехал в сторону рынка. Об этом сообщил сайт mkset.ru со ссылкой на пресс-службу городской администрации.
Автобус, который двигался по по маршруту № 35, загорелся рядом с остановкой «Колхозный рынок». Прибывшие на место спасатели ли смогли потушить огонь.
В пожаре никто не пострадал, его причины устанавливают.
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