Автобус с пассажирами врезался легковушку в Нижнем Новгороде

Рейсовый автобус и легковой автомобиль стали участниками ДТП в Московском районе Нижнего Новгорода. Авария случилась в понедельник, 31 марта, на улице Чаадаева. Об этом сообщило ИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу областной Госавтоинспекции.

По данным полиции, водитель автобуса не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с ехавшей впереди машиной. В результате пострадали три пассажирки автобуса, их доставили в больницу для оказания необходимой медицинской помощи.

Сейчас стражи порядка устанавливают все обстоятельства происшествия. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.