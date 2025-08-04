Автобус с пассажирами стал участником ДТП в Кургане

Пассажирский автобус и иномарка стали участниками ДТП в Кургане. Авария произошла утром в понедельник, 4 августа, на пересечении улиц Красина и Станционной. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на представителей городского отделения ГАИ.
По предварительной информации полицейских, мужчина 1969 года рождения за рулем Renault Duster не уступил дорогу автобусу (водитель 1970 года рождения), который ехал по улице Красина со стороны улицы Мяготина.
В результате столкновения пострадала пассажирка автобуса. Данные о ее состоянии уточняются. По словам очевидцев, на месте аварии работают сотрудники ГАИ, рядом находится машина реанимации. У автобуса повреждено левое колесо.
Областное мероприятие «Культурный код Подмосковья» прошло в Воскресенске
Андрей Воробьев: более 150 объектов водоснабжения обновят в Подмосковье в 2025 году
В Кремле не исключили встречи Путина и Уиткоффа на этой неделе
Экоакция по сбору вторсырья прошла в Щелкове
В Кремле не исключили встречи Путина с Зеленским
«В образовании важно все». Воробьев — о подготовке школ Подмосковья к новому учебному году
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте