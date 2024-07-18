Автобус с пассажирами съехал в кювет в Ленинградской области
ДТП с участием пассажирского автобуса произошло накануне на Мурманском шоссе в Ленинградской области. Об этом написало ИА НСН со ссылкой на прокуратуру региона.
На 133-м километре трассы водитель автобуса потерял управление и съехал в кювет. Пассажиры транспорта не пострадали, а вот водителя доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести.
Сейчас прокуратура проводит проверку по факту аварии.
Безопасную подачу газа обеспечили в домах поселка Туристический Пансионат
Российские компании стали заранее готовиться к уходу ценных сотрудников
Делегация из Азии посетила КПО «Нева» в Солнечногорске
Свыше 280 детей-сирот получили квартиры в Подмосковье с января
«Задача — предупредить». Связь Лунаком со звездой «Слова пацана» стала поводом для обращения в полицию
Арестованного генерал-лейтенанта Шамарина сняли с поста замглавы Генштаба
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте