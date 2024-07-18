Автобус с пассажирами съехал в кювет в Ленинградской области

ДТП с участием пассажирского автобуса произошло накануне на Мурманском шоссе в Ленинградской области. Об этом написало ИА НСН со ссылкой на прокуратуру региона.

На 133-м километре трассы водитель автобуса потерял управление и съехал в кювет. Пассажиры транспорта не пострадали, а вот водителя доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести.

Сейчас прокуратура проводит проверку по факту аварии.

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