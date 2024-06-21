Автобус с пассажирами чуть не ушел под воду в Приморье

Микроавтобус с пассажирами чуть не ушел под воду, наполовину скатившись с пирса в Хасанском районе Приморского края. Прокуратура региона проведет проверку исполнения требований закона при предоставлении услуг.

По данным ведомства, днем 21 июня микроавтобус с пассажирами припарковался на прибрежном пирсе. Резко машина начала двигаться, чуть не скатившись в воду. Передняя часть автомобиля зависла в воздухе над водой.

Водитель не вызвал на место госавтоинспекторов. Пассажиры при помощи очевидцев смогли выбраться из машины. Микроавтобус вытащили на берег спецтехникой, которую предоставила сторонняя организация. После мужчина уехал с места ДТП до приезда патруля.

Прокуратура установит все обстоятельства произошедшего.

«Отдельное внимание будет уделено проверке информации, по которой микроавтобус перевозил туристов для дальнейшей прогулки на катере», — уточнили в ведомстве.