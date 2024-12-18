Автобус с горняками перевернулся на трассе в Якутии

В Нерюнгринском районе Якутии на технологической трассе к горно-обогатительному комбинату «Инаглинский» перевернулся автобус с горняками. Об этом сообщил kp.ru со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

«По оперативным данным, в автобусе находились около 40 работников горно-обогатительного комбината, ряд граждан получили ушибы», — сообщили в ведомстве.

Прокуратура организовала проверку.

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