Автобус с детьми перевернулся на трассе в Ленобласти
В Ленобласти произошло ДТП с автобусом, в котором пострадали пять несовершеннолетних. Об этом сообщил sibdepo.ru со ссылкой на ГИБДД региона.
Авария произошла в Тихвинском районе области. Предположительно, из-за плохих погодных условий автобус перевернулся на трассе.
В ДТП пострадали пять человек, все они младше 18 лет. По факту аварии начали проверку.
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