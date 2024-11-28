Автобус с детьми перевернулся на трассе в Ленобласти

В Ленобласти произошло ДТП с автобусом, в котором пострадали пять несовершеннолетних. Об этом сообщил sibdepo.ru со ссылкой на ГИБДД региона.

Авария произошла в Тихвинском районе области. Предположительно, из-за плохих погодных условий автобус перевернулся на трассе.

В ДТП пострадали пять человек, все они младше 18 лет. По факту аварии начали проверку.

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