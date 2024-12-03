Автобус с 60 пассажирами столкнулся с грузовиком в Воронеже
Авария с участием общественного транспорта произошла в Воронеже. Предварительно, обошлось без пострадавших, сообщил сайт KP.RU со ссылкой на УМВД РФ по региону.
Согласно данным ведомства, на Чернавском мосту водитель КамАЗа задел маршрутный автобус, из-за чего тот выехал за пределы полосы движения и врезался в дерево.
В салоне общественного транспорта находились 60 пассажиров. Медицинская помощь не потребовалась. Проводится проверка.
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