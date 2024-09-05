Автобус с 50 пассажирами врезался в легковушку в Уфе

Автобус с 50 пассажирами в салоне столкнулся с легковым автомобилем на улице Космонавтов в Уфе. Об этом сообщил сайт mkset.ru со ссылкой на Госавтоинспекцию города.

По предварительным данным, водитель за рулем общественного транспорта не заметил движущийся в попутном направлении автомобиль Chery Tiggo и врезался в него.

Отмечается, что 55-летняя пассажирка автобуса почувствовала себя плохо и обратилась за помощью медиков.