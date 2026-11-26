Автобус с 30 детьми загорелся утром 26 ноября на трассе в Белореченском районе Краснодарского края. В результате происшествия никто не пострадал, сообщил телеканал «Кубань24» .

Происшестиве случилось около 7:40 на 46-м километре автодороги Майкоп — Усть-Лабинск около села Великовечного. Транспорт следовал в Краснодар. В салоне находились 36 человек: 30 детей, пять сопровождающих и водитель. Все они успели самостоятельно выйти до приезда пожарных подразделений.

Возгорание случилось в моторном отсеке, огонь оперативно потушили. По предварительной информации правоохранителей, причиной инцидента стало самовозгорание. Сотрудники полиции выясняют обстоятельства произошедшего.