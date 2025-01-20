Автобус с 25 пассажирами съехал в кювет в Екатеринбурге

В Екатеринбурге утром 20 января на дублере Сибирского тракта произошла авария с участием автобуса, в котором находились 25 пассажиров. Об этом пишет сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу Госавтоинспекции по Свердловской области.

По данным ведомства, 44-летний мужчина, имеющий стаж вождения более 26 лет, не смог удержать транспортное средство под контролем и съехал в кювет. Авария случилась сразу же после завершения ремонта дорожного покрытия.

Предварительно, никто из пассажиров не пострадал. Незадолго до ДТП у автобуса спустило колесо, но шофер это заметил и накачал шину. Сейчас стражи порядка выясняют все обстоятельства произошедшего.