Автобус с 15 пассажирами стал участником ДТП в Свердловской области | 360°

Происшествия 25 апреля 2024, 13:44 Автобус с 15 пассажирами стал участником ДТП в Свердловской области

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Авария с участием автобуса ПАЗ и легковушки произошла в Сысерти Свердловской области. Не обошлось без пострадавших. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на данные ГИБДД.

Согласно информации ведомства, 58-летняя водитель машины Renault, поворачивая налево, не предоставила преимущество общественному транспорту, что привело к столкновению.

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В салоне автобуса находились 15 пассажиров. Медицинская помощь им не потребовалась. Травмы получила водитель легковушки.