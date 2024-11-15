Автобус с 15 детьми попал в ДТП на трассе в Ленобласти

В Ленинградской области произошла авария с участием пассажирского автобуса. Об этом сообщил Piter.tv со ссылкой на ГКУ «Леноблпожспас».

ДТП случилось на на трассе Луга — Оредеж. Там водитель за рулем Lifan врезался в автобус, перевозивший 15 детей.

В аварии пострадали два человека, водитель иномарки и женщина, сопровождавшая детей. Их доставили в больницу. По факту ДТП начали проверку.