Автобус с 15 детьми попал в ДТП на трассе в Ленобласти
В Ленинградской области произошла авария с участием пассажирского автобуса. Об этом сообщил Piter.tv со ссылкой на ГКУ «Леноблпожспас».
ДТП случилось на на трассе Луга — Оредеж. Там водитель за рулем Lifan врезался в автобус, перевозивший 15 детей.
В аварии пострадали два человека, водитель иномарки и женщина, сопровождавшая детей. Их доставили в больницу. По факту ДТП начали проверку.
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