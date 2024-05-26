Автобус протаранил ограждение в Новокузнецке

СК завел дело после ДТП автобуса с девятью пострадавшими в Новокузнецке

В Новокузнецке автобус врезался в ограждение железной дороги, пострадали минимум девять человек. Об этом сообщили в пресс-службе СК по Кемеровской области.

В ведомстве уточнили, что водитель во время движения по маршруту допустил съезд с проезжей части и врезался в ограждение железной дороги неподалеку от одного из торгово-офисных центров города.

«В результате происшествия пострадали девять человек, им оказывают все необходимую медицинскую помощь», — отметили в пресс-службе.

Следователи завели дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.

Прокуратура Кемеровской области в Telegram-канале добавила, что начала проверку исполнения законодательства о безопасности дорожного движения, правил перевозки пассажиров общественным транспортом.

На место также вызвали сотрудников МЧС России, которые провели работы по деблокировке транспорта и оказанию первой помощи пострадавшим, сообщили в пресс-службе ведомства по региону. Всего на месте ЧП работали семь человек личного состава и две единицы техники.

Ночью в воскресенье автомобиль врезался в ограждение и загорелся в Москве.