Автобус и грузовик устроили жесткое ДТП под Волгоградом

В ДТП с автобусом и грузовиком под Волгоградом погиб человек, 16 пострадали

На трассе в Михайловском районе Волгоградской области грузовик столкнулся с пассажирским автобусом, следовавшим в Москву, в ДТП пострадали 16 пассажиров и погиб 64-летний водитель. В пресс-службе прокуратуры региона сообщили, что взяли расследование причин ЧП на контроль.

Авария произошла утром 7 августа на 783-м километре автодороги Р-22 «Каспий». В результате ДТП погиб запасной водитель, а 16 пассажиров, в том числе трое детей, обратились за медицинской помощью.

«Прокуратура проверит законность принятых решений по итогам процессуальной проверки», — подчеркнули в пресс-службе.

На место случившегося выехал межрайонный прокурор Михайловского района Петр Забродин.

В начале августа в Красноярском крае перевернулся туристический автобус. В ДТП пострадали 25 человек.