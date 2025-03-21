«Авиасейлс»: билеты на горнолыжные курорты России подешевели на 15%

Авиабилеты на популярные российские горнолыжные курорты, которые открыты до конца апреля, стали значительно дешевле. Заметнее всего снизилась цена перелета в «Солнечную долину» (Челябинск) — на 15% по сравнению с зимой, рассказали «Газете.Ru» в пресс-службе сервиса «Авиасейлс».

«Солнечная долина» остается самым привлекательным местом для горнолыжного отдыха. Поездка из Москвы обойдется в среднем на 20% дешевле, чем в зимние месяцы. Так, авиабилеты Москва — Челябинск в обе стороны стоят от 9,2 тысячи рублей в марте и от 10,6 тысячи рублей — в апреле.

Перелет из Санкт-Петербурга стал выгоднее на 17%. В марте билеты из Северной столицы в Челябинск стоят от 10,2 тысячи рублей, а в апреле — от 10,1 тысячи рублей.

До конца апреля горнолыжный сезон также открыт в Абзаково. Ближайший к курорту аэропорт находится в Магнитогорске. Авиабилеты из Москвы в Магнитогорск в марте стоят от 15,8 тысячи рублей туда-обратно, в апреле — от 17,4 тысячи рублей. Перелеты из Санкт-Петербурга в марте обойдутся в 15,8 тысячи рублей, в апреле же стоимость снизится до 12,4 тысячи рублей.