Телиженко сообщил о ликвидации аварии на заводе «Титановые инвестиции»

Химический завод в Крыму приостановил штатную работу из-за аварийной ситуации. О деталях происшествия в телеграм-канале сообщил руководитель городской администрации Армянска Василий Телиженко.

Авария произошла на предприятии производственного комплекса «Титановые Инвестиции». Он находится неподалеку от подведомственного Телиженко города.

Градоначальник прибыл на индустриальный объект для контроля над ситуацией. На месте уже работают экстренные структуры, идет ликвидация последствий аварии.

На территории завода власти развернули оперативный штаб. Решением проблемы занимаются специалисты. В промышленной зоне открыли и мобильные посты экологического контроля.

Сотрудники профильных лабораторий провели замеры качества воздуха в окрестностях предприятия. Приборы зафиксировали, что ядовитые газы или опасные элементы не попали в атмосферу. Показатели вредных примесей полностью соответствуют безопасным санитарным стандартам.

«Лично убедился — превышения предельно допустимых норм концентрации веществ нет!» — отчитался Телиженко.

Чиновник попросил местных жителей сохранять полное спокойствие и доверять исключительно проверенным государственным источникам.

В мае авария произошла также на заводе фейерверков в Китае.