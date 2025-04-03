Аварийный режим работы электросети привел к пожару с тремя жертвами под Нижним Новгородом

Спасатели установили причину смертельного пожара, который произошел в деревне Большие Мосты Ковернинского округа. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ по региону.

Согласно данным ведомства, жилой деревянный дом оказался охвачен огнем из-за аварийного режима работы электрической сети.

Жертвами возгорания стали 78-летняя женщина и двое ее сыновей. Во время пожара жильцы спали. Возбуждено уголовное дело.

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