Аварийный дом обрушился в Санкт-Петербурге

В Петербурге начали проверку после обрушения дома на улице Розенштейна

Днем 7 ноября у аварийного дома № 39 на улице Розенштейна в Санкт-Петербурге обрушились перекрытия. Прокуратура по городу начала проверку по факту ЧП, сообщили РИА «Новости» в пресс-службе ведомства.

В прокуратуре уточнили, что дом признали аварийным, жильцов уже расселили. Надзорное ведомство даст оценку соблюдению требований жилищного законодательства ответственными должностными лицами.

В пресс-службе главка МЧС по Санкт-Петербургу ТАСС добавили, что из другой части здания вывели четырех человек — предположительно, лица без определенного места жительства. Они не пострадали.

Доходный дом в стиле модерн построили в 1902–1904 годах, его спроектировал архитектор Мариан Лялевич. В 2010 году здание признали аварийным, перевели в статус нежилого, расселили и законсервировали.

Ранее здание частично обрушилось во время капитального ремонта в Бабушкинском районе Москвы.