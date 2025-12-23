Авария временно оставила без тепла и света более 10,5 тысячи потребителей в городе Тайга

Крупная авария на сетях РЖД рано утром 23 декабря оставила без света и тепла жителей города Тайга в Кузбассе. По последним данным, электроснабжение удалось восстановить, а котельные — перезапустить, заявил губернатор региона Илья Середюк.

«Сегодня на сетях РЖД в 4:56 произошла аварийная ситуация, под отключение попали 10 455 бытовых и 64 социально-значимых потребителей. Провел штаб и направил областную комиссию для оперативного решения», — уточнил он.

В состав комиссии включили две дополнительные бригады и аварийный отряд, который контролирует подачу тепла в учреждения социальной сферы.

«На данный момент ситуация следующая. Электроснабжение восстановили! Котельные запустили! Подняли температуру в больнице до +18, в поликлинике до +22. Температура теплоносителя постепенно повышается. Подача тепла 50 градусов, норматив 64», — добавил Середюк.

На нормальный график планируется выйти в течение ближайших часов. Сейчас в городе организовали подвоз и предоставление обогревателей, но заявок от жителей не поступало.

«По данному случаю будет проведен детальный разбор, с мерами, выводами и ответственностью за допущенную аварийную ситуацию», — пообещал глава Кузбасса.