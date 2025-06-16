Авария в Новом Уренгое обернулась реанимацией для одного из водителей

В Новом Уренгое случилось дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей. Один из водителей оказался в реанимации, сообщил источник в медицинских кругах агентству URA.RU .

По информации, опубликованной в Telegram-канале «Госавтоинспекция Ямала», инцидент произошел 15 июня на улице Западная магистраль около 10:35. Водитель автомобиля Volkswagen не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где столкнулся с Lexus.

«В результате ДТП водители транспортных средств получили телесные повреждения», — говорится в сообщении пресс-службы.

Один из водителей был доставлен в реанимацию, а второй сломал ногу и после оказания помощи получил назначение на амбулаторное лечение.