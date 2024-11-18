Авария, в которой погибли два человека, произошла в Ленобласти

Дорожная авария, в которой погибли два человека, произошла в ночь с 17 на 18 ноября на 141-м километре трассы «Сортавала» в Ленобласти. Об этом рассказал Piter.TV со ссылкой на Аварийно-спасательную службу региона.

В этом месте столкнулись водитель легкового автомобиля и водитель грузовика. В результате случившегося погибли два человека из легковушки.

На месте происшествия работали полицейские, медики и спасатели поисково-спасательного отряда Приозерска. Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства случившегося.