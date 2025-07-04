Авария, в которой погибла 65-летняя женщина, произошла в Нижегородской области

На федеральной трассе М-7 «Волга» в Кстовском районе Нижегородской области утром произошла трагическая авария с участием автомобиля Hyundai Accent. Об этом написало НИА «Нижний Новгород» .

Инцидент произошел около восьми часов утра на 468-м километре шоссе. Согласно предварительной информации, 65-летняя автолюбительница, управляющая транспортным средством, выехала на специальную полосу замедления движения автомобилей, расположенную возле площадки отдыха и остановки автотранспорта.

Там ее автомобиль столкнулся со стоящим грузовым автопоездом. Полученные травмы привели к летальному исходу.

Сейчас продолжаются мероприятия по установлению точной картины происшествия.