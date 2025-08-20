Авария, в которой погиб водитель грузовика, произошла на КАД в Петербурге

На участке КАД в Петербурге случилось серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием двух грузовых автомобилей. Об этом написала «Мойка78» .

По данным пресс-службы ФКУ Упрдор «Северо-Запад», авария случилась на 76-м километре плюс 100 метров внешнего кольца (возле съезда на Ново-Койровское шоссе). Водитель одного из грузовиков наехал на другой автомобиль, который стоял во второй полосе.

В результате ДТП погиб один человек. Судя по кадрам, опубликованным в Telegram-канале «Мегаполис», кабина красного грузовика оказалась сильно деформирована.

Из-за аварии перед местом происшествия образовалась большая пробка, которая заняла первую, вторую и третью полосы и растянулась на два километра.