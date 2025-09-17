Авария унесла жизни двух человек на трассе в Тюменской области

На 114-м километре автодороги Аромашево — Вагай в Вагайском районе Тюменской области произошло ДТП. Как написал сайт Ura.ru , там столкнулись автомобили Honda и Mercedes.

В результате аварии погибли два пассажира Honda: 56-летняя женщина и 31-летний мужчина из Омской области.

Оба водителя и по одному пассажиру из каждой машины получили ранения и были доставлены в медицинские учреждения с травмами различной степени тяжести. Движение на участке дороги сейчас ограничено, автомобили пропускают по одной полосе под контролем сотрудников Госавтоинспекции.

Экстренные службы продолжают работать на месте происшествия.