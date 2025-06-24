Авария унесла жизни четырех человек на трассе в Удмуртии

На участке федеральной трассы в Малопургинском районе Удмуртии произошло серьезное ДТП. Утром 24 июня примерно в 05:31 автомобиль съехал с дороги, столкнувшись со световой опорой, и оказался в кювете. Об этом написал Izhlife.