Авария унесла жизни четырех человек на трассе в Удмуртии

На участке федеральной трассы в Малопургинском районе Удмуртии произошло серьезное ДТП. Утром 24 июня примерно в 05:31 автомобиль съехал с дороги, столкнувшись со световой опорой, и оказался в кювете. Об этом написал Izhlife.
По предварительным данным Госавтоинспекции Удмуртии, жертвами ДТП стали трое мужчин-пассажиров и 39-летний водитель автомобиля Citroen C4.
Сейчас специалисты устанавливают причины и обстоятельства случившегося.
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