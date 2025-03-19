Авария с участием жителя Кубани произошла в Ставропольском крае

Во вторник, 18 марта, в Кочубеевском округе Ставропольского края произошло ДТП с участием 21-летнего жителя Краснодарского края. Об этом сообщила «Кубань 24» .

Авария случилась в 10:40 на 14 километре федеральной автодороги Р-217 «Кавказ».

По предварительной информации, молодой человек, находясь за рулем автомобиля Kia, не выбрал безопасную скорость, из-за чего не справился с управлением и врезался в бетонное ограждение.

Водителя с травмами доставили в больницу, где ему назначили амбулаторное лечение. Установлено, что права он получил три года назад, а за последние два года привлекался к административной ответственности пять раз. Сейчас по факту ДТП проводится проверка.