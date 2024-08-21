Авария с участием трех машин произошла в Курганской области

ДТП, в результате которого столкнулись три транспортных средства, произошло накануне на трассе Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск. Об этом рассказал сайт Ura.ru со ссылкой на Госавтоинспекцию Курганской области.

Днем 20 августа на 415-м километре автодороги столкнулись фуры. Из-за аварии движение по трассе было заблокировано. Для водителей легковых авто организовали объезд через Петуховский муниципальный округ и полевую дорогу.

Информации о пострадавших не поступало.

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