Сегодня 13:06 Авария с участием трех машин произошла в Курганской области
ДТП, в результате которого столкнулись три транспортных средства, произошло накануне на трассе Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск. Об этом рассказал
сайт Ura.ru со ссылкой на Госавтоинспекцию Курганской области.
Днем 20 августа на 415-м километре автодороги столкнулись фуры. Из-за аварии движение по трассе было заблокировано. Для водителей легковых авто организовали объезд через Петуховский муниципальный округ и полевую дорогу.
Информации о пострадавших не поступало.
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