Авария с участием трех легковых авто и микроавтобуса произошла в Пензе

В Пензе на улице 40 лет Октября столкнулись три легковых автомобиля и микроавтобус. Об этом сообщила «Пенза-пресс».
В региональном управлении Госавтоинспекции прокомментировали ДТП с участием Hyundai ix35, Volkswagen Polo, микроавтобуса «Газель NEXT» и Lada Kalina.
Инцидент случился напротив дома № 37А. Серьезные травмы получил 64-летний пассажир Volkswagen Polo. Его госпитализировали. Водители Volkswagen и Hyundai после оказания первой помощи были отпущены домой.
По факту аварии ведется проверка. Жителей Пензы призывают соблюдать осторожность за рулем и выбирать безопасный скоростной режим.
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