Авария с участием трех легковых авто и микроавтобуса произошла в Пензе

В Пензе на улице 40 лет Октября столкнулись три легковых автомобиля и микроавтобус. Об этом сообщила «Пенза-пресс» .

В региональном управлении Госавтоинспекции прокомментировали ДТП с участием Hyundai ix35, Volkswagen Polo, микроавтобуса «Газель NEXT» и Lada Kalina.

Инцидент случился напротив дома № 37А. Серьезные травмы получил 64-летний пассажир Volkswagen Polo. Его госпитализировали. Водители Volkswagen и Hyundai после оказания первой помощи были отпущены домой.

По факту аварии ведется проверка. Жителей Пензы призывают соблюдать осторожность за рулем и выбирать безопасный скоростной режим.