Авария с участием трактора произошла в Курганской области

В Притобольном округе Курганской области произошло ДТП с участием одноосного трактора и легкового автомобиля. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на региональную Госавтоинспекцию.

«Вчера, 14 сентября, на территории Притобольного округа пострадал мужчина. Авария произошла в темное время суток на неосвещенном участке дороги Курган — Звериноголовское», — написали представители ГАИ.

Водитель автомобиля ВАЗ-211440 (1992 года рождения) столкнулся с трактором, который ехал впереди без внешних световых приборов. Трактором управлял местный житель 1969 года рождения.

В результате ДТП водитель трактора получил травмы. Мужчина отказался пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения. Автоинспекторы установили, что оба водителя не имели права управления транспортными средствами.